Grundbesitz : Was man zur neuen Grundsteuer wissen muss

Info

Grundsteuer A gilt für landwirtschaftliche Betriebe.

Grundsteuer B gilt für bebaute und unbebaute Grundstücke.

Grundsteuer C Mit der neuen Steuer können Städte und Gemeinden unbebaute baureife Grundstücke durch einen gesonderten Hebesatz höher belasten. Dadurch sollen Eigentümer motiviert werden, ihr Grundstück zu bebauen. Die Grundsteuer C gibt es in Bayern nicht.