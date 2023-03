Die Vokabeln der Bankenmisere Was man zu Coco-Bonds und AT1-Anleihen wissen muss

Jede Krise hat ihre Vokabeln. In der Finanzkrise 2007 spielten sogenannte Subprime-Kredite eine zentrale Rolle. Das waren Immobilienkredite an US-Bürger, die nur eine geringe Bonität hatten und deren Ausfälle dann die Finanzkrise in Gang setzten, die die ganze Welt beschäftigte. In der aktuellen Bankenkrise ist vieles anders. Hier geht es bislang vor allem um Regionalbanken in den USA und den Spezialfall Credit Suisse. Das verbindende Element ist das Leiden unter dem Zinsschock. Und wieder spielen besondere Anleihen eine Rolle.