Immobiienserie Haus verschenken und doch behalten

Wer zu Lebzeiten seine Immobilie verschenkt, tut dies oft aus steuerlichen Gründen. Würden die Eigentümer(innen) nichts tun und ihre Kinder dann Haus oder Wohnung erben, müssten sie womöglich Erbschaftsteuer zahlen – erst recht in Zeiten, in denen durch die Grundsteuerreform viele Immobilien deutlich höher bewertet werden könnten als früher. Also wird frühzeitig verschenkt, mit der „warmen Hand“ weitergegeben. Gleichzeitig möchten Schenker nicht in jedem Fall aus ihrem Eigenheim ausziehen. Wie regelt man solche Vermögensübertragungen?