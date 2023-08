Hilfe bei Rechtsstreit Was man bei einer Rechtsschutzversicherung beachten sollte

Rechtsschutzversicherungen gibt es für die Bereiche Privat, Beruf, Verkehr und Wohnen. Die einzelnen Bereiche lassen sich einzeln versichern, eine Versicherung für den Baustein Beruf ist allerdings nur in Kombination mit dem Bereich Privat möglich. Sich für alle Bereiche versichern zu lassen, sei nur sehr selten sinnvoll, sagt Elke Weidenbach, Referentin für Versicherungen bei der Verbraucherzentrale NRW. Viele Lebensbereiche ließen sich nicht versichern. Außerdem nähmen Versicherer Fälle, die oft auftreten oder sehr teuer werden können, gar nicht erst in die Versicherung mit auf, sagt Weidenbach. „Es ist keine Vollkaskoversicherung“, so die Juristin.