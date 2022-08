Gaskrise : Wenn das Brennholz für den Ofen knapp wird

Düsseldorf Verbrennen könnte man im heimischen Ofen vieles. Es ist allerdings streng geregelt, in welchem Ofen was verheizt werden darf. Schornsteinfeger erklären, wieso und ob es Alternativen gibt.

Die Bundesimmissionsschutz-Verordnung, die in ihrer jetzigen Form seit 2010 bestehe, regle, was genau in welchem Ofen verbrannt werden darf. „Diese Liste ist abschließend. Jeder Hersteller von Feuerstätten braucht eine Zulassung für die Stoffe, die man in den Öfen verbrennen darf“, sagt Ehlert. So dürfe man Holz nur in Holzöfen verbrennen und Pellets sowie Briketts aus Holz und Braunkohle eben nur in dafür zugelassenen Öfen. Auch der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) weist auf die Verbindlichkeit der Liste hin und warnt vor alternativen Brennstoffen. „Papier, Pappe oder Müll sind keine zugelassenen Brennstoffe“, schreibt Andreas Walburg, Schornsteinfegermeister beim ZIV. Diese Vorgaben beziehen sich auf sämtliche Feuerstätten in geschlossenen Räumen. Für Feuer im Freien müssten jedoch ebenfalls Umweltaspekte beachtet werden.