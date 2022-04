Telefonaktion zu Reisekasse/Reiserecht : Was Ferienreisende wissen sollten

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Düsseldorf Absicherung gegen Corona-Risiken, Erstattungansprüche bei Reisen, Bargeldversorgung im Ausland – bei unserer Telefonaktion gab es viele Fragen an zwei Fachleute für Reisekasse und Reiserecht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Für die Osterferien planen viele wieder Urlaub. Dazu gab es bei unserer Telefonaktion Tipps zu Reisekasse und Reiserecht.

Was gilt es vor der Abreise zu beachten?

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Zahlungskarten für den Auslandseinsatz mit dem gewünschten Verfügungsrahmen freigeschaltet sind. Wichtige Dokumente wie Reisetickets, Ausweise und Zahlungskarten sollten mehrfach kopiert und sicher aufbewahrt werden. Praktisch für unterwegs ist der SOS-Infopass von kartensicherheit.de. Einfach herunterunterladen, ausdrucken, ausfüllen und getrennt vom Geldbeutel aufbewahren. Alle wichtigen Nummern – IBAN, Sperr-Notruf, Autoversicherung, Pannenhilfe, Personalausweis – haben Sie dann rasch zur Hand.

Wir haben einen Flug von Luxemburg nach Dubai mit einer Schweizer Fluggesellschaft gebucht, wurden auf einen anderen Rückflug umgebucht und hatten auch noch neun Stunden Verspätung. Wir haben unsere Entschädigungsansprüche geltend gemacht, aber von der Fluggesellschaft bisher nur eine Eingangsbestätigung erhalten. Daher haben wir uns an die Schlichtungsstellte gewandt, die sich für nicht zuständig erklärte. Aufgrund eines Schreibens von FlightRight lehnte die Airline eine Zahlung ab. Was kann ich tun?

Die Fluggastrechte-Verordnung dürfte hier aufgrund eines Abkommens ebenfalls gelten, auch wenn die Fluggesellschaft ihren Sitz in der Schweiz hat, denn der Flug war ab Luxemburg. Verfolgen Sie den Anspruch gegebenenfalls weiter durch FlightRight oder wenden Sie sich alternativ an einen Anwalt mit einer gerichtlichen Geltendmachung.

Ich habe eine Reise vom 10.-24. März nach Teneriffa gebucht. Laut Reiseunterlagen vom 2. März war für das Einchecken im Hotel ein negativer PCR-Test erforderlich. Vor Ort war dann der negative PCR-Test nicht nötig. Ich habe 100 Euro für den Test bezahlt. Eine Aufforderung zur Erstattung des Geldes ging an den Reiseveranstalter. Es braucht ca. acht Wochen Bearbeitungszeit. Ist das rechtens?

Das ist erstmal unbedenklich, aber dann sollte auch eine Rückmeldung erfolgen. Gegebenenfalls sollten Sie nochmal anmahnen.

Welche Tipps haben Sie für unsere Reise nach USA bzw. Seattle?

In den USA sind Kartenzahlungen alltäglich. Daher gehören die girocard und eine Kreditkarte ins Gepäck. Die Wechselkurse sind meist im Ausland besser. Daher sollten Sie, wenn überhaupt, nur einen kleinen Handbestand US-Dollar bereits in Deutschland tauschen. Nutzen Sie in Amerika am besten die Geldautomaten von Banken, da Bargeldabhebungen an ATMs von beispielsweise FinTech Unternehmen, meist ein höheres Auslandseinsatzentgelt verlangen.

Wir haben Mitte Oktober 2021 eine Flug- und Schifffahrtsreise zum Nordkap gebucht. Die Reise sollte ab 17. Juni starten; wir haben sie Anfang Januar storniert, also fünf Monate vor Reiseantritt. Die Anzahlung von 1597 Euro (25 Prozent des Reisepreises) verlangt der Veranstalter als Entschädigung. Da die Reise nicht mehr zu buchen ist, verlangen wir die Erstattung. Sind wir im Recht?

Laut AGB können Sie den Nachweis erbringen, dass der Anspruch auf Entschädigung nicht entstanden oder die Entschädigung wesentlich niedriger als die angeführte Pauschale ist. Am besten sammeln Sie Beweise, z.B. Screenshots, dass die Reise offenbar ausgebucht ist. Falls der Anbieter eine Erstattung ablehnt, sollten Sie eine gerichtliche Geltendmachung mit einem Rechtsanwalt erwägen.

Es geht um eine Mittelmeer-Kreuzfahrt nach Italien. Wir haben beim Reisebüro nachgefragt, was passiert, wenn wir uns an Bord mit Corona infizieren. Laut Auskunft müssten wir uns in Isolation begeben, gegebenenfalls. auch das Schiff verlassen, vor Ort in Quarantäne gehen und die Rückreise ginge auf unsere Kosten. Kann uns die Schiffsleitung von Bord schicken?

Es wird in Verdachtsfällen bzw. wenn Symptome bei Gästen oder Besatzungsmitgliedern an Bord auftreten,die entsprechende Person umgehend in ihrer Kabine isoliert und ein kostenfreier Covid-19-Antigen-Schnelltest bzw. PCR-Test an Bord durchgeführt. Fallen diese negativ aus, wird die Isolation sofort beendet und der Gast kann wieder am Bordleben teilnehmen. Bei positivem Ergebnis sind die weiteren Schritte abhängig von der Situation und werden nach Absprache mit der Schiffsleitung und den lokalen Behörden getroffen.

Was ist beim Geldabheben an ausländischen Automaten zu beachten?

In Ländern außerhalb der Euro-Zone bieten Geldautomaten oft an, die Landeswährung zu garantiertem Wechselkurs in Euro um- und abzurechnen. Das lohnt sich in der Regel nicht, denn oft ist der Wechselkurs ungünstiger. Besser ist es, sich für die Abrechnung in der Landeswährung zu entscheiden. Dabei rechnet die eigene Bank oder Sparkasse den vereinbarten Wechselkurs ab. Grundsätzlich sollte am Automaten immer eine Sprache ausgewählt werden, die man gut versteht, um ungewünschte Transaktionen zu vermeiden.

Wir haben uns schon auf eine Individualreise nach Bali gefreut (Beginn 22. April). Meine Reisebegleitung hat jetzt Corona und ich befürchte, ebenfalls zu erkranken – was passiert, wenn ich die Reise nicht antreten kann?

Bei Individualreisen ist das immer aufwändig, da alle Verträge einzeln betrachtet werden müssen. Jeder Vertrag muss eigens auf (kostenlose) Stornierungsmöglichkeiten und zu beachtende Zeiträume geprüft werden. Schauen Sie sich am besten das Kleingedruckte an.

Wie schütze ich mich, wenn Karte oder Smartphone weg sind?

Wenn Sie Ihre girocard verlieren, egal, ob es sich um die digitale Variante im Smartphone oder die haptische Karte handelt, müssen Sie diese umgehend beim kartenausgebenden Institut sperren lassen. Bei manchen Banken funktioniert das auch über das Online-Banking. Alternativ kann die Sperrung über den Sperr-Notruf 116 116* rund um die Uhr erfolgen. Auch die Sperr-App 116 116 hilft: Hier können die Daten der Zahlungskarten gespeichert und girocards direkt aus der App gesperrt werden. Bei Verlust des Smartphones mit einer digitalen Karte wenden Sie sich für eine Sperrung bitte an Ihr kartenausgebendes Institut. Den Mobilfunkzugang (SIM) können Sie separat beim Mobilfunkanbieter oder auch über den Sperr-Notruf sperren. Unter www.sperr-notruf.de finden Sie die Liste der teilnehmenden Anbieter.

Ab dem 22. April ist eine Reise an den Gardasee geplant – muss ich vorher noch das Einreiseformular ausfüllen?

Stand 1. April ist für die Einreise nach Italien das Formular noch erforderlich. Aktuelle Einreisebestimmungen finden Sie auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes bei den Reise- und Sicherheitshinweisen. Am besten prüfen Sie das kurz vor der Reise nochmal.

Für Juni ist ein Flug nach Namibia geplant. Soll ich eine Reiserücktrittsversicherung abschließen?

Falls Sie sich dazu entschließen, bitte einen Blick ins Kleingedruckte werfen, was alles abgedeckt wird.

Bekomme ich in der Bank noch Bargeld in Fremdwährungen?

Das kommt auf die gewünschte Währung, Menge und Stückelung an. Die meisten Filialen haben keine oder nur geringe Bestände an Fremdwährungen vorrätig. Aber Sie können in der Regel die gewünschte Währung vorbestellen und sich dann abholen. Fragen Sie bei Ihrer Hausbank nach.

Wieviel Bargeld sollte man auf Auslandsreisen generell dabeihaben?

Das kommt auf die Art der Reise an: Pauschalurlaub oder Individualreise. Am besten klären Sie im Vorfeld, wie z.B. die Unterkunft oder der Mietwagen zu bezahlen sind. Es gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr. In der Regel reichen 100-200 Euro in Bar oder der entsprechende Gegenwert in Landeswährung für die ersten Urlaubstage aus. Danach können die Zahlungskarten für Bargeldabhebungen oder zum Bezahlen verwendet werden.

Aufgrund des Ukraine-Kriegs hat sich die Route meiner Kreuzfahrt mit Ziel u.a. St. Petersburg geändert. Stattdessen sind wir in Tallinn, Stockholm und Danzig. Weitere Ziele haben sich auch geändert – was kann ich tun?

Teilen Sie dem Veranstalter mit, dass Sie die Reise so nicht machen möchten. Eine kostenlose Stornierung sollte möglich sein.

Wir fahren bald nach Spanien. Sollen wir uns dafür extra eine Kreditkarte besorgen?

Wenn Sie nicht vorhaben, vor Ort ein Auto zu mieten, rate ich aus kostentechnischen Gründen davon ab. Hintergrund: Gebührenfreie Zahlungen sind mit der girocard im Euroraum problemlos möglich. Bargeldabhebungen sind mit der Kreditkarte, sowie mit der girocard außerhalb der Hausbank oder gegebenenfalls bestehender Kooperationen mit Fremdbanken gebührenpflichtig. Erkundigen sie sich vorab bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Schützt eine Reiserücktrittversicherung auch im Falle einer Corona-Erkrankung?

Ob das ebenfalls abgedeckt ist, sollte Sie beim Versicherer erfragen und auch einen Blick ins Kleingedruckte werfen. Eine Recherche bei Vergleichsportalen im Internet kann sinnvoll sein.

Was gilt es noch zu beachten im Umgang mit Karte und PIN?