US-Notenbank Was die Zinssenkung in den USA bedeutet

Goldpreis Der steigt in der Regel, wenn die Zinsen sinken. Das hat er auch am Donnerstag getan, und zwar zeitweise auf ein Rekordhoch von mehr als 2600 Dollar. Die einfache Erklärung: Gold wirft keine Zinsen ab. Das ist in Zeiten hoher Zinsen ein deutlicher Nachteil gegenüber anderen Geldanlagen. Der Nachteil schwindet aber umso mehr, je weiter die Zinsen gesenkt werden. Und: Durch die Zinswende dürfte der Dollar an Wert verlieren, weil für Investoren von außerhalb Anlagen im amerikanischen Währungsraum an Attraktivität verlieren. Und da Gold in Dollar gehandelt wird, macht ein sinkender Dollarkurs den Kauf des Edelmetalls günstiger. Das treibt die Nachfrage und damit auch den Goldpreis.