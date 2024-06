EZB Was die Zinssenkung bedeutet

Das ist längst nicht sicher. Denn die Löhne steigen weiter, vor allem im Dienstleistungsbereich, und bestimmte Rohstoffe und Warengruppen verteuern sich auch. Dazu kommen die Risiken durch den Krieg in der Ukraine und die Spannungen in Nahost. Wenn die Auseinandersetzungen dort weiter eskalieren, könnte das Energie und Lebensmittel auch wieder deutlich teurer werden lassen. Zudem gilt: Je länger sich die Zinswende in den USA verschiebt, desto stärker kommt der Zinsunterschied zwischen Europa und den USA zum Tragen. Die Folge: Der Euro verliert an Wert, was zwar Exporte fördert, aber Importe verteuert und damit neue Inflationsrisiken auslösen könnte.