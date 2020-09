Reisewarnung nach Holland : Holland-Reisen lassen sich nur schwer stornieren

Düsseldorf Die Reisewarnung für die Provinzen Nordholland und Südholland hat viele NRW-Bürger geschockt. Das Stornieren von Wohnungen oder Häusern wird schwer sein. Aber eine Vermietfirma macht Mut: Im Oktober könnte sich alles zu den NRW-Schulferien wieder bessern. Bei einem Ferienpark kann leicht umgebucht werden.

Zwei Nachrichten haben Urlauber aus NRW in diesen Tagen verunsichert.Zuerst verhängte das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Spanien, dann wurde am 17. September vor Reisen in die Provinzen Nord- und Südholland gewarnt. Und während Pauschalreisen nach Spanien bei Reisewarnungen fast immer storniert werden und es dann laut EU-Regeln das Geld zurück gibt, sieht die Lage bei Reisen in die Niederlande schlechter aus. Dort geht es um die Provinzen Nord- und Südholland, und die machen weit mehr als die Hälfte der niederländischen Küsten bis hin nach Texel aus.