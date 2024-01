Lauterbach erhöht Druck für Novellen Was die Krankenhausreformen bringen sollen – und warum weiter Streit droht

Patienten in Deutschland sollen ab 1. Mai vor einer Klinik-Behandlung die geeignetsten Krankenhäuser online aussuchen können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte am Dienstag an, dass der entsprechende Klinik-Atlas dann an den Start gehen solle. Darauf soll die geplante große Klinikreform folgen, um die Bund und Länder seit Monaten ringen. „Die Krankenhausreform ist zurück in der Spur“, sagte Lauterbach am Dienstag in Berlin. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Plänen.