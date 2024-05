Sicherheit im Straßenverkehr Was die Blinker an Fahrrädern bringen werden

Das Bundesverkehrsministerium meint, bereits zugelassene Blinkeranlagen für Mofas, für Drei-Räder oder für E-Bikes mit einer Unterstützung von bis zu 45-Stundenkilometern dürften nun auch an Fahrräder und Pedelecs (Unterstützung bis 25 Stundenkilometer) angebaut werden. Für rund 200 bis 250 Euro sind Blinkersets gut erhältlich, aber das nachträgliche Verkoppeln mit der Stromversorgung eines Pedelecs kann extra kosten. „Das kann im Einzelfall schon etwas komplizierter werden“, sagt dazu Jens Hartmann, Inhaber der Fahrradfirma Two Wheels in Essen. Allerdings haben manche Pedelecs bereits vorinstallierte Anschlüsse oder Leitungen, um externe Geräte anzuschließen.