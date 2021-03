Ende der Quarantänen dank Tests und Impfungen? : Digitaler EU-Impfpass bis Sommer

Brüssel Im Handy sollen Corona-Impfung oder Testergebnis hinterlegt sein. Dies soll beim Urlaub die Einreise erleichtern und Feriengebiete zu Zonen mit wenigen Infektionen machen.

Die EU nimmt sich Israel als Vorbild bei der Rückkehr ins öffentliche Leben: Nachdem in dem kleinen Land mit seiner enorm hohen Impfquote zehntausende Bürger dank eines digitalen Impfpasses ohne Restriktionen in Fitnessstudios oder Restaurants gehen können, bereitet die EU ein vergleichbares System für die 27 Mitgliedsstaaten vor. Mit einem Eintrag in einer App soll fälschungssicher hinterlegt werden, dass ein Bürger gegen Corona geimpft wurde. Alternativ kann abgespeichert werden, dass die Person von einer Infektion genesen ist, was ebenfalls sehr unwahrscheinlich macht, dass sie andere Menschen ansteckt, oder dass sie kürzlich mit einem hochwertigen Test negativ auf Corona getestet wurde.