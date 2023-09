Faktencheck zu den Kanzler-Plänen Was der Deutschland-Pakt taugt

Analyse | Düsseldorf · Der Kanzler will mit vier Maßnahmen-Paketen Deutschland voranbringen. Was das Bürgern und Firmen beim Bauen und Arbeiten konkret bringt- und inwiefern es alter Wein in neuen Schläuchen ist.

07.09.2023, 14:25 Uhr

Kanzler Olaf Scholz kündigte einen Deutschland-Pakt mit vier Maßnahmen-Paketen an. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Der Name klingt gut: Einen „Deutschland-Pakt“ hat Kanzler Olaf Scholz im Bundestag vorgeschlagen, für den Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten sollen. „Alle staatlichen Stellen sollen Tempo und Mut zeigen, um unser Land schneller, moderner und sicherer zu gestalten“, heißt es in dem Papier dazu. Doch was taugen die vorgeschlagenen Maßnahmen-Pakete konkret? Ein Check.