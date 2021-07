Zahlreiche Zugausfälle : Was Bahnkunden jetzt wissen müssen

Zerstörte Bahngleise an der Strecke zwischen Köln und Trier. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldirf Die Bahn ist gleich mehrfach hart von der Flutkatastrophe getroffen: Viele Zugverbindungen fallen aus, sieben Strecken in NRW und Rheinland-Pfalz müssen sogar neu gebaut werden. Wir sagen, welche und welche Entschädigungen es gibt.

Von Georg Winters

Eine Woche nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind die Bahnstrecken der Deutschen Bahn (DB) immer noch stark von den Folgen des Hochwassers getroffen. Viele Züge in der Region fallen weiterhin aus, einzelne Trassen sind mitunter nur eingeschänkt befahrbar. Immerhin läuft der Fernverkehr wieder deutlich besser, wenn auch teilweise mit Verspätungen. Welche Bahnstrecken sind betroffen? Auf welchen Strecken gibt es Ersatzverkehr? Was müssen Bahnkunden jetzt wissen? Ein Überblick.

Streckenabschnitte Sieben Strecken muss die Deutsche Bahn, wie bereits berichtet, zumindest teilweise neu bauen. „Das Wasser hat in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz insbesondere die Eifelstrecke, die Voreifel- und Erfttalbahn, die S-Bahn Rhein-Ruhr Linie 9 (Wuppertal-Essen-Steele) sowie die Strecke Hagen–Brügge und die Ruhr-Sieg-Strecke (Hagen–Plettenberg) stark beschädigt“, teilte die Bahn mit. Auch die Ahrtalbahn sei massiv von der Zerstörung betroffen, in diesem Bereich seien sieben Brücken und 24 Kilometer Strecke nicht mehr oder nur noch rudimentär vorhanden.

Info Hier gibt es Infos für die Bahnkunden Hotline Die Bahn hat für alle, die sich über die aktuelle Verkehrslage und Auswirkungen der Unwetter auf den Bahnverkehr informieren möchten, die kostenfreie Hotline 08000-996633 eingerichtet. Internet Informationen zur aktuellen Verkehrslage gibt es auch auf bahn.de/aktuell

Reparaturen Woanders könnten die Reparaturen noch Wochen dauern, beispielsweise zwischen Herzogenrath und Geilenkirchen auf der Strecke von Aachen nach Mönchengladbach oder entlang der Verbindung zwischen Bochum und Hattingen. Auf anderen Teilabschnitten gibt es weiterhin Verspätungen. Bauarbeiten gibt es derzeit zudem unter anderem auf der Strecke, auf der im Normalfall der RB 33 verkehrt. Betroffen sind hier die Region Aachen, Heinsberg, Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg und Essen. Dort fallen Züge aus. Ersatzverkehr gibt es zwischen Aachen und Heinsberg sowie zwischen Rheydt und Mönchengladbach. Teilweise sind nach Angaben des Unternehmens Schäden an den vergangenen Tagen „oftmals behelfsmäßig“ beseitigt worden, „um den Zugverkehr schnellstmöglich wieder aufzunehmen“. An gleich 80 Bahnhöfen sind etwa Aufzüge beschädigt und/oder Bahnsteige unterspült worden. Hier hat das Unternehmen nach eigenen Angaben viele kleine Schäden bereits reparieren können. Der Schaden an der DB-Infrastruktur war zuletzt auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt worden. Da sind Umsatzausfälle des Staatskonzerns noch nicht einmal eingerechnet. Und es gibt beim Neubau von Streckenteilen, der sich über Jahre hinziehen kann, natürlich immer wieder die Gefahr von Starkregen und Hochwasser, was neue Belastungen auslösen könnte.

Kunden Reisende sollten vor der Fahrt auf der Website der Bahn prüfen, ob ihr Zug tatsächlich planmäßig fährt. Die Bahn hat außerdem für alle Kundinnen und Kunden, die sich über die aktuelle Verkehrslage und Auswirkungen der Unwetter auf den Bahnverkehr informieren möchten, eine kostenfreie Hotline eingerichtet. Die Nummer lautet 08000-996633. Kunden, die bereits Tickets erworben haben, können diese zurückgeben und sich den Fahrpreis erstatten lassen, wenn der Zug nicht fährt. Das gilt immer dann, wenn der Zug komplett ausfällt. Hat er Verspätung, gibt es bis zu 60 Minuten Verzögerung 25 Prozent des Fahrpreises, ab zwei Stunden Verspätung 50 Prozent. Wer Ansprüche hat, kann die über bahn.de, in der App DB Navigator per Post oder in einem Reisezentrum der Bahn geltend machen.