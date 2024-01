Nach dem dritten Insolvenzantrag Was aus Galeria-Häusern werden kann

Doch, wie beispielsweise Häuser in Düsseldorf, Bonn und Dortmund zeigen. In der Landeshauptstadt wurde binnen vier Jahre nach dem Ende einer Kaufhof-Filiale an der Berliner Allee das „Crown“ hochgezogen. In der ehemaligen Bundeshauptstadt ist Karstadt ersetzt worden, zuletzt durch den Düsseldorfer Textilfilialisten Peek & Cloppenburg, dem unter andrem der Discounter Aldi und der Drogeriemarkt DM vorangegangen waren. An dem Platz soll im fünften Obergeschoss zudem eine Kultur-, Konzert- und Veranstaltungs-Location entstehen. Seit dem Karstadt-Ende sind dort kaum vier Jahre vergangen. In Dortmund dauerte es genau so lang, bis an die Stelle eines ehemaligen Karstadt-Technikhauses (das abgerissen wurde), Hotel, Einkaufsläden, E-Sports und Gastronomie mit Event-Dachterrasse rückten.