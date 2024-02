Geldanlage Was Anleger bei offenen Immobilienfonds tun sollten

Sichere Geldanlage, gute Rendite – unter anderem mit diesen Aussichten haben in den vergangenen Jahren Manager von offenen Immobilienfonds Anlegerinnen und Anleger umworben. Das hat jahrelang gut funktioniert, weil der Immobilienmarkt in der Niedrigzinsphase auch für Fondsanleger boomte. Erstens trieben niedrige Finanzierungskosten den Markt, zweitens brauchte es in der Niedrigzinsphase nur eine vergleichsweise kleine Rendite, um Investment-Konkurrenten wie Fest- und Tagesgeld ausstechen zu können.