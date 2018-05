Kolumne Kurt Von Storch: Was an der Börse wirklich zählt

Was an der Börse wirklich zählt

Wenn alle Anleger sich - wie manche Theoretiker behaupten - immer rational verhielten, wären die Märkte höchst effizient. Doch das ist Quatsch. Stattdessen sind die Geschichten, die erzählt werden, wichtig - und ihre Verbreitung.

Wer Wirtschaftswissenschaften studiert, lernt allerlei Theorien. Dass Wirtschaftsakteure, also wir alle, uns immer rational verhalten zum Beispiel. Weil wir sämtliche Informationen auswerten und uns erst dann ein Urteil bilden - ganz rational. Wenn dem so wäre, dann wären die Börsen, an denen alle rationalen Anleger samt ihren rationalen Urteilen zusammenkommen, höchst effizient. Die dort zustande kommenden Kurse wären immer, das heißt zu jedem Zeitpunkt, ein Spiegel der Realität. Was für ein Quatsch!

Was ich damit sagen will: Es sind die Geschichten, die wichtig sind - und die unser Verhalten beeinflussen. Das gilt auch und insbesondere für Wirtschaftsthemen, inklusive Börse. Der Nobelpreisträger Robert Shiller spricht von "narrativer Ökonomie". Narrative, also Geschichten, verbreiten sich rasend schnell. Über das Internet, die sozialen Medien, über alle Ländergrenzen hinweg. Sie entwickeln sich weiter, werden fortgesponnen von unzähligen Geschichtenerzählern. Realität und Dichtung vermischen sich. Was ist überhaupt wahr - und was falsch?