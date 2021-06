Pandemiebekämpfung : Warum wir auf die EU stolz sein sollten

Der digitale Impfnachweis soll genau wie der Impfausweis auf Papier die Coronavirus-Impfung belegen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Düsseldorf Allein in Deutschland haben schon Millionen Menschen den QR-Code auf dem Handy, mit dem sie dann künftig grenzüberschreitend in der EU ihren Impfstatus nachweisen können. In den USA ist man längst nicht so weit.

Wir erleben momentan eine ungewöhnliche Gleichzeitigkeit in Deutschland: Hier tummeln sich aktuell nicht nur 80 Millionen Bundestrainer, sondern auch 80 Millionen Virologen. Ironischerweise passt ein Satz des ZDF-Experten Christoph Kramer auf beide Gruppen gleichermaßen. „Es wird niemals besser, wenn du pfeifst, niemals“, hat der Fußball-Profi angesichts der heftigen Kritik an Nationalspieler Leroy Sané nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn gesagt.

Bei der Bekämpfung der Pandemie haben wir zuletzt ähnliches erlebt. Wir haben neidvoll in die USA geblickt angesichts des dortigen Impf-Tempos. Während man sich dort gefühlt die Spritze beim Besuch jedes Supermarkts abholen konnte, erschien die Europäische Union in der öffentlichen Debatte mal wieder zu kompliziert, zu langsam, zu blöd. Von Schneckentempo und Impfstoff-Debakel war (speziell in Boulevard-Medien) die Rede – und nicht nur Ungarns Premierminister Viktor Orban verwies darauf: „USA, Großbritannien, Israel, auch Serbien sind uns EU-Mitgliedern weit voraus.“ Es gab zuletzt gegen die EU, zumindest im übertragenen Sinne, ziemlich viele Pfiffe.

Gebracht, würde ich behaupten, haben sie nichts. Vielmehr waren sie übertrieben, ähnlich wie beim Spiel gegen Ungarn. Denn am Ende zählt hier wie da als erstes das Ergebnis. Und außerdem gibt es ja auch Dinge, die in Europa ziemlich gut klappen – und auf die einige sogar in den USA bewundernd blicken. Denn während in den USA beim digitalen Impfnachweis noch Chaos herrscht, läuft das Projekt in Europa bereits gut an.

Allein in Deutschland haben schon Millionen Menschen den QR-Code auf dem Handy, mit dem sie dann künftig grenzüberschreitend in der EU ihren Impfstatus nachweisen können. Die EU hat sich gegen einen einheitlichen Auftrag für alle Bürger Europas entschieden und stattdessen lieber auf nationale Lösungen gesetzt, die in den Mitgliedsstaaten wechselseitig anerkannt werden und per Schnittstelle an einen Server angeschlossen sind.

In den USA gibt es hingegen noch keinen Konsens. Aktuell erhalten Amerikaner eine weiße Papierkarte, die jedoch offenbar leicht gefälscht werden kann. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte in der Vergangenheit eine zentrale digitale Lösung auf Bundesebene ausgeschlossen – stattdessen gibt es nun eine Vielzahl verschiedener staatlicher und privater Lösungen, so dass offenbar ein ziemliches Durcheinander entstanden ist.

Gleichzeitig wird auch der Abstand der USA bei den Impfungen kleiner. In der EU haben rund 50 Prozent der Bevölkerung ihre erste Impfdosis bekommen, in den USA sind es rund 54 Prozent. Bei den Zweitimpfungen sind es in den USA rund 46 Prozent und in der EU knapp 31 Prozent. Die Kurven bewegen sich dabei immer weiter aufeinander zu.

Natürlich wurden bei der Bekämpfung der Pandemie Fehler auf politischer Ebene gemacht – und diese aufzuarbeiten ist zweifellos notwendig. Aber um im anfänglich bemühten Fußball-Bild zu bleiben: Zwischen „auspfeifen“ und berechtigter (und im besten Fall konstruktiver) Kritik gibt es einen Unterschied. Insofern wäre es vielleicht ganz grundsätzlich besser, wenn es nicht permanent darum gehen würde, ob man „besser“ oder „schlechter“ als eine andere Nation oder Region ist. Vielleicht sollte man einfach stärker darauf schauen, was man voneinander lernen kann – und welche Vorteile sich aus Kooperationen ergeben.

Denn dann würde der eigene digitale Impfnachweis idealerweise auch bei Reisen ins EU-Ausland gelten. Die Vorteile sind offensichtlich. Allein die Passkontrolle kann je nach Reiseziel äußerst nervig sein. Wie soll das erst werden, wenn plötzlich auch noch zig verschiedene Impf-Zertifikate geprüft werden müssen? Generelle Standards wären besser für alle. Auch bei den Impfungen sind die steigenden Kurven der EU und der USA am Ende ja nur Teilerfolge. Viel wichtiger wäre, dass die Kurve der weltweiten Impfungen stärker ansteigt. Denn jeder weltweit Geimpfte verringert das Risiko von weiteren Ansteckungen und Mutationen. Doch die weltweite Kurve verlief zuletzt deutlich flacher als die beiden anderen.