Promi-Managerin Tina Müller Wandlungsfähige Stehauf-Frau

Dreimal stand die Karriere von Tina Müller am Scheideweg- dreimal hat sie das Beste aus der Lage gemacht: Im Jahr 2012 wollte sie als Marketingmanagerin von Henkel zu Beiersdorf in eine Vorstandsposition wechseln – als Henkel darauf beharrte, sie dürfe nicht unmittelbar zu einem Hauptwettbewerber wechseln, ging sie eben zu Opel. Als der Autobauer 2017 von Peugeot übernommen wurde, ging sie und wurde Leiterin der Geschäftsführung von Douglas. Und nachdem sie dort im November 2022 als Chefin aufhörte und in den relativ unwichtigen Aufsichtsrat wechselte, hat die inzwischen 54-Jährige nun den Sprung zum nächsten Topjob geschafft: Sie wird am 1. Oktober Chefin von Weleda in Basel der Schweiz. Die Firma für Naturkosmetik ließ sie direkt passend fotografieren.