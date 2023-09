Spritpreise Warum Super und Diesel teurer werden

Deutschlands Autofahrerinnnen und Autofahrer müssen aktuell an der Tankstelle wieder deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen als in der vergangenen Woche. Der Preis für einen Liter E 10, der am Mittwoch bei bundesweit durchschnittlich 1,901 Euro einen Jahreshöchststand erreicht hatte, lag 24 Stunden später nach Angaben des ADAC bei 1,895 Euro und somit nur unwesentlich niedriger. Auch Diesel ist mit 1,848 Euro pro Liter nicht mehr weit vom Höchststand dieses Jahres aus dem Januar entfernt. Das überrascht angesichts der gestiegenen Rohölpreise zunächst nicht. Denn ein Barrel (160 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt etwa 94 US-Dollar, zwei Dollar mehr als eine Woche zuvor. Folglich wird auch der Kraftstoff an der Tankstelle teurer.