Obwohl es zehntausende Euro pro Jahr kostet Warum ein Start-up aus NRW 100 Hektar Wald pachtet

Wenn Thomas Krämer jemals einen Lieblingsort hatte, dann war es der Wald. Schon als Kind streift er gerne zwischen den Bäumen in Bad Neuenahr-Ahrweiler umher, sammelt bunte Blätter, balanciert über herumliegende Stämme. Hier kann er durchatmen, ganz er selbst sein. Heute ist Krämer 44 Jahre alt, verheiratet, Familienvater, Gründer des Kölner Start-ups Forest Gum, das plastikfreien Kaugummi herstellt – und geht immer noch in den Wald, wenn er eine Auszeit braucht. Will man besonders pathetisch sein, könnte man sagen: Der Wald ist die Quelle für seine Inspiration. Und genau deshalb möchte der Gründer ein Waldschutzgebiet in NRW aufbauen.