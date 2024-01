Starökonom aus den USA warnt die Deutschen „Rassismus schreckt Fachkräfte ab“

Info

Wirtschaftsprofessor Rüdiger Bachmann Foto: IMAGO/teutopress/IMAGO/teutopress GmbH

Der Forscher Rüdiger Bachmann (geboren 1974 in Alzenau in Unterfranken) studierte VWL in Mainz und Yale. Er war Ökonomie-Professor an der RWTH Aachen und in Frankfurt. Seit 2014 arbeitet er in den USA an der Notre-Dame Universität in Indiana.



Der Berater In der Corona-Krise beriet er den damaligen Finanzminister Scholz in der so genannten Donnerstagsrunde.