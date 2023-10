Was steckt dahinter? Warum vegane Ersatzprodukte teurer sind als Fleisch

Doch warum sind vegane Ersatzprodukte häufig teurer? Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: Zum einen werden vegane Ersatzprodukte – anders als tierische – nicht in der Masse produziert. Ein Beispiel: „Obwohl der Fleischkonsum in Deutschland rückläufig ist, wird noch immer Fleisch im Wert des 80-fachen zu Fleischersatzprodukten hergestellt“, sagt Florian Sauer, Lebensmittelexperte der Verbraucherzentrale NRW. Deshalb könne man das günstiger anbieten als knapper kalkulierte Produkte. Bei Erzeugnissen wie Nussmilch spielten laut ihm die Rohstoffkosten eine Rolle – und der hohe Grad der Verarbeitung. „Letztlich bestimmen auch Angebot und Nachfrage den Preis an der Kasse“, sagt Sauer. Hersteller und Lebensmittelhandel versuchten, den derzeitigen Trend zu veganer Ernährung für hohe Margen zu nutzen.