Trotz sinkender Inflation Warum Olivenöl und Butter aktuell so teuer sind

Birnen wurden zuletzt nur geringfügig teurer, dafür stiegen die Preise für Äpfel um mehr als sieben Prozent. Das liegt vor allem an Ernteausfällen wegen Blütenfrost, zu viel Regen, zu viel Pilzbefall – mit sehr unterschiedlichen Aussagen quer durch Deutschland: In Sachsen und Thüringen war zuletzt von katastrophalen Ergebnissen die Rede, am Bodensee waren die Obstbauern dagegen optimistisch. Sorgen auch in NRW: Hier halbiert sich die Apfelernte nach Einschätzung der Statistikbehörde IT NRW. Auch andere Obstsorten würden knapp, hieß es im August. Beispiele gefällig Bei Süß- und Sauerkirschen droht demnach ein Ernterückgang um 25 Prozent, bei Pflaumen und Zwetschgen um 22 Prozent, bei Mirabellen und Renekloden sogar um 40 Prozent.