Fast 13 Euro für einen Liter Warum Olivenöl immer teurer wird

Das Anbauland Spanien, aus dem wir 70 Prozent unseres Olivenöls beziehen, hat in diesem Sommer besonders unter der Hitze, Dürre und dem daraus resultierenden Wassermangel gelitten. „Obwohl Olivenbäume an das Klima im Mittelmeerraum angepasst sind, mussten die Landwirte sie dieses Jahr bewässern – ansonsten hätten sie nicht überlebt. Das kam meines Wissens nach noch nie vor“, sagt Frank Waskow, Ernährungsexperte von der Verbraucherzentrale NRW. Trotz des zusätzlichen Aufwands fiel die Ernte deutlich schlechter aus als in den Vorjahren – es gab einen Einbruch um rund 50 Prozent. In den anderen Anbauländern wie Italien und Griechenland sah es auch nicht viel besser aus. Das bedeutet: Olivenöl ist rar. Und wenn ein Gut rar ist, dann steigt der Preis – vor allem, wenn die Nachfrage auf dem Weltmarkt so groß ist wie die nach Olivenöl. „Letztendlich ist das wohl alles eine Folge der Klimakrise. Die Dürre dieses Jahr kann man offenbar darauf zurückführen“, sagt Waskow.