Vorsicht bei bestimmten Darlehen Welche Gefahren Mini- und Kurzzeitkredite bergen

Ob Mini-, Klein- oder Kurzzeitkredit: Hinter unterschiedlichen Bezeichnungen verbirgt sich im Grunde ein und dasselbe Versprechen — Menschen aus finanziellen Engpässen zu helfen. In der Regel auch noch schnell und unbürokratisch. Doch was versteht man überhaupt unter so einem Darlehen? Und warum sollten Verbraucher bei solchen Angeboten vorsichtig sein?