Altersvorsorge Warum man Riester-Verträge nicht kündigen sollte

Vor mehr als zwei Jahrzehnten ist in Deutschland die Riester-Rente eingeführt worden – jene private Rente, die als eines der zusätzlichen Standbeine der Altersvorsorge dazu beitragen sollte, die Rentenlücke im Alter zu schließen. Seither sind mehr als 20 Millionen Verträge in Deutschland geschlossen worden. Allerdings hat es nicht lange gedauert, bis Riester in die Kritik geriet: Die Verträge seien zu kompliziert, zu intransparent, bei manchen Anbietern seien die Gebühren der Anbieter höher als die vom Staat gewährten Zulagen, hieß es häufig.