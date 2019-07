Quantencomputer : Warum sich Google ausgerechnet mit Forschern aus Jülich verbündet

Jülich Der IT-Riese aus den USA und das deutsche Forschungszentrum wollen gemeinsam an Quantenrechnern forschen. Google geht es dabei vor allem um die Ausbildung.

„Juwels“ könnte bald überflügelt werden. Der einst schnellste Supercomputer Deutschlands und aktuell Platz acht in Europa steht im Supercomputing Centre (JSC) des Forschungszentrums Jülich und wird dort für komplexe Berechnungen in der Forschung genutzt – etwa für die Entwicklung neuer Medikamente, für nachhaltigere Umwelttechnologien oder für die Forschung an Künstlicher Intelligenz. Obwohl „Juwels“ erst 2018 den Betrieb aufnahm, forscht schon heute ein Team um die Professorin Kristel Michielsen an der nächsten Generation von Superrechnern, den sogenannten Quantencomputern. Denn „Juwels“ Leistung von etwa 60.000 gewöhnlichen Computern reicht Forschung und Industrie nicht mehr aus. In Jülich soll deshalb ein europäischer Quantencomputer entstehen und für externe Nutzer zur Verfügung gestellt werden – unter anderem auch für Google.