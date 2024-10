Cum-Ex-Skandal Ex-Banker gegen Ex-Staatsanwältin

Anne Brorhilker hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert. Und die Staatsanwaltschaft in Köln hat den Eingang der Anzeige auch noch nicht bestätigt. Ein Sprecher der Behörde erklärte am Dienstag auf Anfrage, es sei grundsätzlich so, dass die Staatsanwaltschaft nach Eingang einer Strafanzeige prüfe, ob dieser „ein sogenannter Anfangsverdacht, also ein Mindestbestand an strafrechtlich relevanten Beweis­tatsachen zu entnehmen ist“. Nur dann könne man ermitteln, und erst dann könnten „unter gewissen Umständen“ Auskünfte zu Beschuldigten, zum Verfahrensgegenstand und zum Stand der Ermittlungen erteilt werden.