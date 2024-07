Düsseldorfer Flughafen Sunexpress-Jet in die Türkei kam 36 Stunden zu spät

Am Sonntagfrüh hofften die Passagiere dann auf einen schnellen Start, doch es kam erneut anders. Plötzlich wurde angekündigt, dass man um 16 Uhr abfliege, dann 21 Uhr, schließlich um Mitternacht, dann erst am frühen Morgen. „Die Menschen saßen apathisch in der Halle und waren enttäuscht“, gibt Berat Toprak die Eindrücke wieder. Weiße Notbetten wurden in einer Halle des kleinen Flughafens aufgebaut, damit die Passagiere sich hinlegen konnten, einige wurden mit Taxis zeitweise nach Hause gebracht, andere landeten erneut in Hotels „Niemand wusste über viele Stunden, wie es weitergeht“, sagt Herr Toprak. Er selbst erreichte vom Heimatort Krefeld aus auch niemanden bei Sunexpress. Die „Erlösung“ kam dann am Montagfrüh um neun Uhr, als das Flugzeug abhob. „36 Stunden Verspätung sind schon ein starkes Stück“, sagt Berat Topak, ein IT-Consultant. „So hatten sich meine Frau und meine Tochter die Reise nicht vorgestellt.“ Er hatte unserer Redaktion von dem Vorgang berichtet.