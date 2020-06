Düsseldorf : Eurowings drängt älteres Paar aus Flugzeug

Düsseldorf Zwei 79-Jährige buchten einen freien Mittelsitz als Corona-Schutz, doch Eurowings vergab den Platz trotzdem. Aus Protest und aus Vorsicht verließ das Paar dann den Jet. Der Urlaub in Portugal ist geplatzt. Eurowings erklärt, wie man den Mittelsitz korrekt bucht zum Freibleiben - durch einen Anruf beim Call-Center statt durch Buchen online.

Am Flughafen Köln und am Airport Düsseldorf hat Eurowings-Chef Bischof sich in den letzten Wochen bei öffentlichen Terminen gerühmt, das Unternehmen wolle den neu startenden Luftverkehr besonders kundenfreundlich organisieren. Für Bürger, die große Sorge vor einer Infektion mit Corona haben, kündigte er eine Zusatzofferte an: Man wolle im Lauf des Sommers Kunden anbieten, dass sie zu einem vergünstigten Tarif den Mittelplatz in einer dreisitzigen Sitzreihe neben sich reservieren könnten. Im Klartext: Wer am Fenster sitzt, bezahlt den Sitz neben sich zum kleinen Teil, damit der frei bleibt.Derjenige am Gang, zahlt auch einen kleinen Aufpreis. Für beide sinkt die Ansteckungsgefahr.