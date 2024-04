Fitnessmesse in Köln Die Fibo 2024 will Senioren anlocken – mit jungen Influencern

Eine Influencerin räkelt sich an der Stange, ein Mann mit langen Locken wippt auf einer Slackline und eine junge Frau boxt in die Luft, während ihre Trainerin „Und eins! Und zwei! Und drei!“ brüllt – diese Szenen spielen sich nicht in einem irreführenden Werbespot für einen „ultra jungen und ultra günstigen“ Handyvertrag ab, auch wenn der bewanderte Fernsehzuschauer sie in einem solchen gewiss schon einmal gesehen hat. Nein, es handelt sich um kleine Videoschnipsel, aufgenommen auf der weltweit größten Fitnessmesse Fibo in Köln, die am Donnerstag gestartet ist und in diesem Jahr bereits zum 39. Mal stattfindet. Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher werden auf dem Kölner Messegelände in zehn Hallen und mit über 1000 Ausstellern erwartet.