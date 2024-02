Aktienmarkt Wirtschaft pfui, Börse hui

Was den Schluss zulässt, dass sich Anleger nicht um die Probleme in der deutschen Wirtschaft zu scheren scheinen und ihre Kauflust offenbar kein Ende kennt: „Es herrscht eine beunruhigende Sorglosigkeit im Markt, die scheinbar durch nichts erschüttert werden kann“, sagte der Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus Robo Markets der Nachrichtenagentur Reuters. Doch woran liegt das? Fachleute sprechen in solchen Fällen gern davon, dass sich die Börse von der Realwirtschaft entkoppelt. Das stimmt so aber nicht. Erstens spiegeln Börsenkurse die Erwartungen an das, was am Aktienmarkt passieren könnte. Die aktuelle Lage ist da mitunter weniger wichtig als der Gedanke an die Zukunft. Zweitens ist gerade das Hoch des Dax, der am Donnerstag bei etwas über 17.700 Punkten erneut die gültige Bestmarke – wie so oft in den vergangenen Jahren – knackte, kein Widerspruch. Denn die großen Unternehmen, die in Deutschlands wichtigstem Börsenindex versammelt sind, machen mitunter große Teile ihres Geschäfts im Ausland, sind also auf die Binnenkonjunktur gar nicht so sehr angewiesen. „Bei den großen Dax-Unternehmen spielt sich nur ein kleiner Teil der Geschäfte in Deutschland ab“, sagte jüngst Andreas Hackethal, Professor für Finanzen an der Goethe-Universität Frankfurt. Dass anderswo die Personalkosten deutlich geringer sein können, ist kein Geheimnis; außerdem ist auch Energie vielerorts billiger. Der Expertentipp: Genau hinschauen, wo Unternehmen ihr Geld verdienen. Und: Alles, was mit künstlicher Intelligenz (KI) und deren Entwicklung zusammenhängt, hat in den Augen der Experten sehr viel Potenzial.