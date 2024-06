Immobilien Warum die Bauzinsen wieder gestiegen sind

Warum steigen Bauzinsen, obwohl der Leitzins sinkt? Die einfache Weisheit ist: Der Kreditzins für Baudarlehen hängt nur indirekt an dem, was die Währungshüter beschlossen haben. Deutlich wichtiger ist die Entwicklung der Inflationsrate, und die ist zuletzt in Deutschland wieder gestiegen. Was dazu führt, dass Investoren, die eine zehnjährige Bundesanleihe kaufen wollen, eine höhere Verzinsung verlangen. Also steigt die Rendite, damit auch die Rendite auf Pfandbriefe, die Banken ausgeben, um die Kreditvergabe finanzieren zu können. Und dann geht es eben auch bei den Zinsen für Baudarlehen nach oben.