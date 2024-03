Immobilien Warum die Bauwirtschaft auf sinkende Zinsen hofft

Im Straßenbau (einer der Bereiche, die deutlich besser gelaufen sind als der Wohnungsbau) sieht die Branche auch Änderungsbedarf. Dort seien in den vergangenen beiden Jahren in NRW etwa 66 Millionen Euro Bundesmittel für Erhalt und Neubau von Straßen nicht abgerufen worden. Das Land dürfe nicht nur Erhaltungsmaßnahmen, sondern müsse auch den Neubau vorantreiben. In Sachen Nachhaltigkeit setzt sich die Branche unter anderem dafür ein, dass die öffentliche Hand bei Ausschreibungen nicht nur den Preis, sondern auch die CO 2 -Emissionen als Kriterium nimmt. „Außerdem sagen wir nein zur Rohstoffabgabe“, so Strücker. Und mit Blick auf neue Windkraftanlagen müssten Schwerlasttransporte schneller genehmigt werden.