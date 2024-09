Meyer Werft Warum der Staat den Bau von Kreuzfahrtschiffen rettet

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte zudem erklärt, die Werft könne auch mit dem Bau von Konverter-Plattformen, die für die Weiterleitung des auf hoher See erzeugten Windstroms auf das Land notwendig sind, zur Energiewende beitragen. Die Grünen tragen die Rettung der Werft also mit - sowohl in der Bundes- als auch in der Landesregierung.