Ende des Tankrabatts : Warum der Sprit jetzt schon teurer wird

Foto: dpa/Uwe Lein

Düsseldorf Am kommenden Mittwoch endet der Tankrabatt. Da wollen viele vorher noch mal günstig tanken – und das treibt die Preise in die Höhe. Hinzu kommen teils hohe Transportkosten wegen der niedrigen Pegelstände des Rheins.

Von Georg Winters

Die Tage des dreimonatigen Tankrabatts in Deutschland sind gezählt. Ab 1. September steigt die Steuer auf einen Liter Benzin wieder von 35 auf 65, die auf die gleiche Menge Diesel von 33 auf 47 Cent (jeweils plus Mehrwertsteuer). Aber noch ehe die steuerlich bedingte Preiserhöhung greift, wird der Kraftstoff für Autofahrer an den Tankstellen schon wieder teurer. Nach Angaben des ADAC stieg der Preis fürs Superbenzin von Sonntag auf Montag um durchschnittlich 1,3 Cent auf 1,73 Euro, Diesel kostete demnach bei 1,964 Euro einen Cent mehr als am Vortag.

Dass der Kraftstoffpreis schon vor Auslaufen der Steuervergünstigung wieder anzieht, liegt unter anderem daran, dass die Nachfrage steigt. Denn ehe der Tankrabatt endet, wollen sich viele noch einmal zu möglichst niedrigen Kosten den Tank auffüllen. Und die einfache marktwirtschaftliche Regel lautet: Wenn die Nachfrage steigt, klettert auch der Preis.

Info Wann Benzin besonders billig und wann teuer ist Teurer Sprit Einer Studie des ADAC zufolge ist Kraftstoff morgens am teuersten.Ab etwa 5 Uhr steigen die Preise deutlich, der tägliche Preis-Höhepunkt ist kurz nach sieben Uhr erreicht. Billiger Sprit Am niedrigsten liegen die durchschnittlichen Preise laut ADAC zwischen 20 und 22 Uhr.

Dass die Mineralölkonzerne die Nachfrage vergangene Woche mit ihrem Appell möglicherweise mit angeschoben haben, steht auf einem anderen Blatt. Man rate dazu, „nicht erst mit fast leerem Tank zur Tankstelle zu fahren, sondern regelmäßig nachzutanken“, hatte Adrian Willig, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Fuels und Energie (En2x) in der vergangenen Woche gesagt. Mit anderen Worten: nicht erst auf den letzten Drücker tanken, sondern rechtzeitig vorher, damit man auch sicher sein könne, noch steuervergünstigtes Benzin zu tanken.

Der ADAC hat in den vergangenen Tagen extreme Preisunterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern ausgemacht. Ein Beispiel: Am vorvergangenen Wochenende kostete ein Liter Super E 10 in Berlin im Schnitt 1,63 Euro, in Bayern 16 Cent mehr. Beim Diesel betrug die Differenz sogar fast 17 Cent. Das hat nach Angaben des Automobilclubs auch damit zu tun, dass wegen des Niedrigwassers im Rhein die Transportkosten umso stärker steigen, je weiter man nach Süden kommt. Schon vor knapp drei Wochen hatte Experten darauf hingewiesen, dass durch den niedrigen Pegelstand Transporte nach Bayern erschwert und verteuert würden. Verschärft wurde und wird das Problem dadurch, dass einzelne Raffinerien in Bayern und Österreich wegen technischer Probleme nur eingeschränkt arbeiten.

Auf jeden Fall wird das Tanken im September wieder teurer. Nicht zwangsläufig am 1. September und nicht überall, weil es durchaus sein kann, dass Mineralölkonzerne auch nach Ablauf des Rabatts noch vergünstigten Kraftstoff in ihren Zapfsäulen vorrätig haben: „Die Tankstellenbetreiber werden darauf achten, dass sie ihre Tanks noch mit preisgünstigem Kraftstoff füllen können. Das wäre für sie dann ja auch ein Wettbewerbsvorteil“, sagte eine Sprecherin des ADAC am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.

Umgekehrt hatten die Mineralölkonzerne zu Beginn des dreimonatigen Rabatt-Zeitraums Anfang Juni darauf verwiesen, dass noch Mengen verkauft würden, auf die die alten Steuersätze gelten würden. Viele haben den Konzernen danach vorgeworfen, einen großen Teil des Rabatts erst mal selbst eingestrichen und erst später an die Verbraucher weitergegeben zu haben. Demgegenüber hat das Ifo-Institut jüngst erklärt, der Rabatt sei beim Diesel zu 100 und beim Benzin zu 85 Prozent weitergegeben worden.