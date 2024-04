Landwirtschaft und Tierhaltung Ist der Öko-Boom schon wieder vorbei?

2023 gab es laut Statistischem Bundesamt so viele Ökobauern in Deutschland wie noch nie. Demnach haben elf Prozent der Betriebe ökologischen Landbau betrieben, zwölf Prozent ökologische Tierhaltung. In Zahlen sind das 28.700 Betriebe im Landbau und 19.190 bei der Viehhaltung, die bei der Agrarstrukturerhebung 2023 erfasst wurden. Auch in Nordrhein-Westfalen setzten im vergangenen Jahr mehr Bauern auf Öko: Im Landbau waren es erstmals mehr als 2000 Betriebe, genau 2020, bei der Viehhaltung etwa 1600. Damit liegt das Land allerdings unter dem Bundesschnitt: Nur 6,1 Prozent der Landwirtschaft und 6,8 Prozent der Viehhaltung sind ökologisch. Im Langzeitvergleich zeigt sich zudem: Der Anstieg bei der Zahl der Öko-Betriebe flacht ab. Anders als zwischen den vorherigen Erhebungen 2013, 2016 und 2020 stieg sie langsamer.