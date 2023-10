Edelmetall Warum der Goldpreis wieder steigt

Zudem spekulieren manche darauf, dass die Zinserhöhungswelle sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten in absehbarer Zeit ihren Höhepunkt erreicht haben könnte und damit Investments in festverzinsliche Anlagen nicht mehr an Attraktivität gewinnen. Die amerikanische Notenbank Fed hat jüngst erklärt, dass die Leitzinsen nicht weiter steigen müssten, damit die Inflation gezähmt würde, obwohl die Preissteigerungsrate zuletzt bei 3,7 Prozent höher war als erwartet. Und in der Euro-Zone ist schon länger von einer möglichen Pause in Sachen Zinserhöhungen die Rede. Zwei Faktoren, die also für den Kauf von Gold sprechen könnten, wobei der Faktor Nahost derzeit wohl die eindeutig größere Rolle spielt.