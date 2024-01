Gastronomie Warum das Bier jetzt teurer wird

Dass das Essen in deutschen Restaurants nach der Anhebung der Mehrwertsteuer zurück auf 19 Prozent teurer werden würde, ist den meisten wohl klar gewesen. Auch weil die Gastronomen die höheren Preise nach dem Jahreswechsel nach zuvor massiven Protesten gegen die Steuererhöhung angekündigt hatten. Aber es steigen in diesen Tagen nicht nur die Preise für dias Essen im Lokal. Auch das Bier wird teurer. Nicht nur in der Düsseldorfer Altstadt, wo 0,2 Liter zum bevorstehenden Karneval teils mehr als drei Euro kosten, sondern auch in anderen Regionen. Das typische 0,2-Liter-Glas Kölsch ist in der Domstadt beispielsweise an den närrischen Tagen in Sälen und anderen Locations vielfach auch nur noch für 2,60 Euro bis drei Euro zu haben, in den Kneipen mag es noch ein bisschen preiswerter sein. Und ein 0,3-Liter-Pils für 3,50 bis vier Euro ist heutzutage auch keine Seltenheit mehr.