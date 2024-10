Geetränkeabfüllung Warum Coca-Cola in Mönchengladbach bleibt

Im Gewerbegebiet des Mönchengladbacher Stadtteils Güdderath dürfte manchen Beschäftigten von Coca-Cola kurz ein Schreck in die Glieder gefahren sein, als sie von den Abbauplänen des Getränkekonzerns in Deutschland erfuhren. Doch sie müssen sich offensichtlich keine Sorgen machen. Coca-Cola will zwar in Deutschland fünf von 27, also fast ein Fünftel seiner Standorte hierzulande schließen, aber das Mönchengladbacher Werk soll bleiben. Und kann sogar noch darauf hoffen, weitere Produktion an den Niederrhein ziehen zu können. Denn in Köln wird geschlossen, undd das, was bisher dort abgefüllt wurde, soll umverteilt werden. Neben der Domstadt ist in Nordrhein-Westfalen auch Bielefeld von den Schließungsplänen betroffen. Am ostwestfälischen Standort gibt es aber keine Abfüllung, sondern Logistikr, ebenso wie in Memmingen, Neumünster und im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen im Osten der Hauptstadt. Auch sie werden im kommenden Jahr geschlossen.