Weniger Warteschlagen als am Rhein : Airport München schlägt Düsseldorf

Die Schlangen in Düsseldorf sind in diesen Tagen wieder auffällig lang Foto: picture alliance/dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/München Die Probleme am Flughafen der NRW-Landeshauptstadt hängen auch mit der Strategie zusammen. In Düsseldorf geht es stark um Geldverdienen, in Bayern gehört das Drehkreuz dagegen mehrheitlich dem Land, das den Airport vorrangig als Infrastruktur-Investment sieht.