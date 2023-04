Forderung nach mehr Lohn Verdi ruft am Mittwoch zu Warnstreiks im Nahverkehr auf

OVAG-Geschäftsführerin Corinna Güllner kritisiert, dass der Streik in einer sehr frühen Verhandlungsphase stattfindet und auf dem Rücken von Unbeteiligten ausgetragen wird. Sie schreibt in der Pressemitteilung: „Die Arbeitgeberseite hat ein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, dass sich sehr stark an den aktuellen Abschluss des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) anlehnt. Es ist daher völlig unverständlich, warum Verdi zum aktuellen Zeitpunkt der Verhandlungen zu einem ganztägigen Warnstreik aufruft und dabei die Bedeutung des Busverkehrs für den Schülerverkehr im ländlichen Raum ignoriert. Gerade angesichts der auch am 26.04. stattfindenden Abiturprüfung ist der Streik zum jetzigen Zeitpunkt völlig unverhältnismäßig.“