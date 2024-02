Ausstand bei Bus und Bahn „Ein zweitägiger Warnstreik ist klar überzogen“

Am Donnerstag und Freitag bleiben in Nordrhein-Westfalen Busse und Bahnen erneut stehen. Unter anderem werden die Rheinbahn in Düsseldorf, die KVB in Köln, die NEW in Mönchengladbach und die Ruhrbahn in Essen bestreikt. Die Deutsche Bahn, die die S-Bahnen betreibt, ist hingegen nicht betroffen. Dies ist der dritte ÖPNV-Streik innerhalb eines Monats. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF) unterstützen dies und rufen für Freitag zum begleitenden Schulstreik für das Klima auf. Die Gewerkschaft Verdi erklärt, der Arbeitskampf diene dem Klima, weil es dem Ausbau des ÖPNV nutze, wenn die Arbeitsbedingungen dort besser würden.