30 Stunden Warnstreik Flüge an Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden gestrichen

Zum Auftakt am Sonntagabend trafen sich in Leipzig nach Verdi-Angaben rund 150 Beschäftigte zu einer Streikversammlung. Den Angaben nach sind etwa Feuerwehr, Verwaltung, Technik sowie Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste, die die Flugzeuge be- und entladen sowie betanken, im Ausstand. Betroffen ist laut Verdi nicht nur der Passagier-, sondern auch der Frachtverkehr. Hier laufe nur ein Minimalbetrieb. Der Flughafen Leipzig-Halle ist nach eigenen Angaben das viertgrößte Luftfrachtdrehkreuz in Europa.