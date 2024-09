Aktienmarkt Wann schafft der Dax die 20.000 Punkte?

Realwirtschaft Andererseits sieht man in Deutschland, dass selbst in volkswirtschaftlich eher mauen Zeiten, wir wir sie gerade erleben, die Aktienkurse trotzdem deutlich steigen könnten. „Die Konjunktur in Europa und erst recht in Deutschland gibt keinen Rückenwind. Insofern sind es die international erfolgreich aufgestellten Unternehmen und vor allen Dingen die Entlastungen über die zu erwartenden weiteren Zinssenkungen in den USA und Europa, die hier die Kurse nach oben bewegen“, sagt Tüngler.