Edelmetall Goldpreis-Rekordhoch in Sichtweite

Seit Tagen steigt der Goldpreis. Zwar nicht gewaltig, aber immerhin so stetig, dass sich potenzielle Investoren bereits fragen, wann der Kurs des Edelmetalls das erst vor einigen Wochen erreichte Rekordhoch übertreffen wird und ob das womöglich sogar noch in diesem Jahr geschieht. Am Donnerstag gab es zwar ein leichtes Minus auf 2076 US-Dollar (der Goldpreis wird stets in der amerikanischen Währung angegeben), doch viele Experten erwarten bereits in kurzer Zeit den Sprung auf mehr als 2100 Dollar. Zum Vergleich: Der Rekordwert von Anfang Dezember liegt bei rund 2135 Dollar. Binnen fünf Tagen ist der Kurs des Goldes um etwa 50 Dollar gestiegen.