Vermieter müssen aufpassen : Wann der Fiskus in NRW die Steuererklärung genau prüft

NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper ( CDU) lässt insbesondere prüfen, ob manche Aktvitäten in Wahrheit nur Liebhaberei statt eines dauerhaften Geschäftes sind Foto: Dpa Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Eigentlich werden Steuererklärungen beleglos abgegeben und oft nur abgehakt. Aber bei Vermietern hakt der Fiskus nach, zeigt ein Papier der Behörden.

Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf Um Arbeit zu vereinfachen, sollen Bürger ihre Steuerklärung ohne Belege abgeben. So lautet die Linie der NRW-Finanzbehörden. Doch gleichzeitig haben sich die NRW-Finanzämter doch entschieden, bestimmten Sachverhalten genauer nachzugehen, um Betrug zu vermeiden. Was sie am meisten interessiert, zeigt dabei eine Liste der „Prüffelder“, die unsere Redaktion über die Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe erhielt. „Ich bin kein großer Freund von dieser Transparenz“, sagt Thomas Eigenthaler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft, „mit den Prüffeldern wird ja auch bekannt, was die Behörden möglicherweise weniger interessiert.“

Dabei erhalten alle Steuerberaterkammern das Papier, damit ihre Mitglieder notwendiges Material besser zusammensuchen können.

Bei den Checks in diesem Jahr steht jedenfalls schon einmal fest, dass im ganzen Land untersucht wird, ob bestimmte Geschäfte wirklich Gewinn bringen sollen oder ob es sich nur um die Pflege eines Hobbys handelt, das von der Steuer abgesetzt wird (“Liebhaberei“). „Das ist ein dauerhaftes Streitthema“, sagt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler: „Wer dauerhaft rote Zahlen schreibt, muss mit Nachfragen rechnen.“ Laut „Handelsblatt“ kann dies auch passieren, wenn jemand sich über eine Firma einen teuren Dienstwagen anschafft, aber sonst nur wenig Geld einnimmt.

An 16 Finanzämtern des Landes, darunter Düsseldorf Altstadt, Düsseldorf-Nord, Duisburg, Essen Nord-Ost, Bergisch Gladbach, Köln-Süd, Remscheid und den beiden Finanzämter in Bonn, soll dieses Jahr geprüft werden, ob beim Verkauf der Anteile an Kapitalgesellschaften alles korrekt lief.

Sehr viele Bürger könnte dagegen treffen, dass in zwölf Finanzämtern untersucht werden soll, ob Einnahmen oder Verluste aus Vermietungen richtig berechnet wurden. Zu diesen Finanzämtern gehören Aachen-Stadt, Düsseldorf-Süd, Köln Altstadt, Köln-West, Siegburg und St. Augustin. „Da wird geprüft, ob eine Mietwohnung in Wahrheit eine Ferienunterkunft des Vermieters ist“, sagt Klocke, „oder ob die Ausgaben richtig zugeordnet wurden.“ Es sei auch zu fragen, wenn laufend in eine Wohnung investiert werde, ob diese wirklich vermietet werden soll. Außerdem, so das „ Handelsblatt“, könnte geprüft werden, ob eine Wohnung zu billig an Angehörige vermietet wurde. Ab 2021 darf die Miete zwischen 50 und 66 Prozent der Vergleichsmiete betragen, sofern ein dauerhafter Gewinn erwartet wird. Sonst prüft das Finanzamt, ob es Werbungsausgaben nicht mehr akzeptiert.

Die dritte Prüfwelle hängt mit Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit zusammen. Hier machen sechs Finanzämter mit, darunter Kamp-Lintfort, Marl, Mülheim, Schleiden und Siegburg. Dies kann bedeuten, die Kosten der doppelten Haushaltsführung zu prüfen.

Es bleibt abzuwarten, so Klocke, ob die Finanzbeamten sich viel damit beschäftigen werden, ob Kosten fürs Homeoffice während der Pandemie nachvollziehbar sind. Sie hält es für denkbar, dass die Behörden oft auf Prüfungen verzichten, weil es um überschaubare Beträge geht.