Abstände zum Nachbarn, Kosten & Co. Was Verbraucher über Wärmepumpen wissen sollten

Die Wärmepumpe sollte so aufgestellt werden, dass der Schall frei entweichen kann – das heißt, er sollte nicht gegen eine Hauswand treffen, an der er dann reflektiert und verstärkt werden könnte. Zudem sollte die Wärmepumpe so aufgestellt werden, dass diese nicht direkt in den Blick fällt, weil man sie dann nicht sofort als eine geräuschmachende Maschine wahrnimmt. Auch müssen die Öffnungen frei sein. Man darf die Wärmepumpe also nicht unter einen Busch stellen, sodass die Luft nicht mehr ungehindert ein- und ausströmen kann. Zudem sollte die Wärmepumpe nicht direkt unter einem Schlafzimmerfenster stehen.