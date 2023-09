Debatte am Freitag im Bundestag So teuer wird das Heizungsgesetz

Fans der Wärmepumpe verweisen darauf, dass der Strom zu deren Betrieb auf Dauer günstiger wird. Das erwartet Frondel nicht: „Es ist eher von einer erheblichen Verteuerung von Strom auszugehen, nicht zuletzt infolge des unabdingbaren Netzausbaus“, so der RWI-Experte. Er hält das Heizungsgesetz für überstürzt und verweist auf das Beispiel Dänemark. „Anstatt ein Verbot fossiler Heizungen zu erlassen, sollte sich Deutschland ein Beispiel nehmen an Ländern wie Schweden, Norwegen und Dänemark, in denen die Wärmewende über viele Jahrzehnte vorbereitet und durch CO 2 -Preise, Subventionen und viele andere Maßnahmen flankiert wurde, ehe dort Verbote ausgesprochen wurden.“ So wurde schon 1977 eine Steuer auf Heizöl eingeführt und 1985 erhöht. Die Fernwärme wurde kräftig ausgebaut: „Heute sind rund 65 Prozent aller dänischen Haushalte daran angeschlossen, in Deutschland beträgt der Fernwärmeanteil weniger als 15 Prozent“, so Frondel. Die Fernwärme stammt heute in Dänemark meist aus erneuerbaren Quellen wie Geothermie oder Abwärme, nur ein knappes Viertel stamme noch aus fossilen Brennstoffen. Erst 2012 wurde dann ein Installationsverbot erlassen. Später gab es Abwrackprämien für Öl- und Gasheizungen.